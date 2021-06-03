Merko покупает треть акций компании по строительству техносетей
Merko Ehitus Eesti, входящая в концерн Merko Ehitus, заключила договор с Aardekapp OÜ о приобретении 35% акций компании по строительству техносетей Connecto Eesti AS. Об этом компания сообщила бирже.
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