Только для подписчиков

Merko покупает треть акций компании по строительству техносетей

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Merko Ehitus Eesti, входящая в концерн Merko Ehitus, заключила договор с Aardekapp OÜ о приобретении 35% акций компании по строительству техносетей Connecto Eesti AS. Об этом компания сообщила бирже.