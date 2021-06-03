dv.ee • 3 июня 2021 в 10:12
Биржа
Только для подписчиков
Таллиннская Биржа

Merko покупает треть акций компании по строительству техносетей

Иллюстративное фото.   Фото: Liis Treimann

Merko Ehitus Eesti, входящая в концерн Merko Ehitus, заключила договор с Aardekapp OÜ о приобретении 35% акций компании по строительству техносетей Connecto Eesti AS. Об этом компания сообщила бирже.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Таллиннская Биржа
    Биржа
    Акции
    MERKO EHITUS AS
    MERKO EHITUS EESTI AS
    AARDEKAPP OÜ
    CONNECTO EESTI AS
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи