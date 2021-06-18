Налоговые ведомства Эстонии и Финляндии обмениваются данными в режиме реального времени

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Эстонский Налогово-таможенный департамент и Финский налоговый департамент приступили к обмену данными в режиме реального времени: это усилит налоговый контроль, сэкономит ресурсы и улучшит качество предлагаемых клиентам услуг, передает rus.err.ee.

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C января этого года Финский налоговый департамент получает от эстонских коллег сведения о задолженностях по налогам в режиме реального времени. Кроме того, в течение года оба ведомства посредством системы X-tee получат доступ к данным о налоге с оборота, социальном налоге и налоге на рабочую силу.

Благодаря мгновенному обмену данных станут эффективнее расследование приграничных налоговых нарушений и сотрудничество ведомств. Например, живущему и работающему в Финляндии гражданину Эстонии в дальнейшем не придется обращаться в Налогово-таможенный департамент Эстонии с ходатайством о справке о годовом доходе для Налогового департамента Финляндии.