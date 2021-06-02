Владимир Вайнгорт • 4 июня 2021 в 10:58
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Метаморфозы социального налога
В нескольких предыдущих номерах «Деловых ведомостей» мы рассматривали налоговые ситуации, возникающие в результате разного рода перемен отношений работников с предприятием, связанных с постэпидемиологическими изменениями в нашей бизнес-среде. В основном, речь шла о смене места работы (переходе на удалённый труд).
Но практика рождает более сложные варианты отдаления работников от коллективного труда. Самые способные и результативные исполнители становятся фрилансерами. То есть меняют отношения, основанные на трудовом договоре, отношениями на основе договоров подряда. А иногда комбинируют обе формы. И часто при этом возникает вопрос по части социального налога.
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