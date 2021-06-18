Реконструкция кинотеатра Coca-Cola Plaza откладывается на год

Фонд Baltic Horizon Fund, которому принадлежат здания торгового центра Postimaja и кинотеатра Coca-Cola Plaza в центре столицы, собирался приступить к их реконструкции весной нынешнего года, однако из-за пандемии строительные работы, вероятно, начнутся лишь через год, сообщает ERR.

Фото: Лийз Трейманн

Baltic Horizon Fund подал заявку на получение разрешения на строительство летом 2020 года, планируя начать перестройку в первой половине нынешнего года, информирует ERR.