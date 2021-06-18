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Реконструкция кинотеатра Coca-Cola Plaza откладывается на год
Фонд Baltic Horizon Fund, которому принадлежат здания торгового центра Postimaja и кинотеатра Coca-Cola Plaza в центре столицы, собирался приступить к их реконструкции весной нынешнего года, однако из-за пандемии строительные работы, вероятно, начнутся лишь через год, сообщает ERR.
Baltic Horizon Fund подал заявку на получение разрешения на строительство летом 2020 года, планируя начать перестройку в первой половине нынешнего года, информирует ERR.
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