Элийза Матсалу • 20 июня 2021 в 9:59
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Цены на топливо близятся к рекордным уровням
«Цены на топливо резко выросли с ноября прошлого года и движутся к новым высотам. Мы очень близки к предыдущему рекорду», - отмечает член правления Alexela Алан Вахт.
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