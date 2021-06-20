Цены на топливо близятся к рекордным уровням

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

«Цены на топливо резко выросли с ноября прошлого года и движутся к новым высотам. Мы очень близки к предыдущему рекорду», - отмечает член правления Alexela Алан Вахт.