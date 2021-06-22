Ярослав Тавгень • 22 июня 2021 в 6:34
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Цены на жилье выросли на 6,6%

Фото: Рауль Меэ

По данным Департамента статистики, индекс цен на жилье вырос в первом квартале на 6,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, больше всего в первом квартале подорожали квартиры (+8,6%). Цены на дома выросли на 4,5%. Цены на жилье, в котором живет собственник, выросли на 6,5%.

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