5,2 млн человек в мире стали миллионерами во время пандемии
Более пяти миллионов человек в мире, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году стали долларовыми миллионерами, передает BBC News.
Таким образом, число долларовых миллионеров в мире увеличилось за прошлый год на 5,2 млн и достигло 56,1 млн человек, сообщает BBC News со ссылкой на доклад, обнародованный банком Credit Suisse.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме