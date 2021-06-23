5,2 млн человек в мире стали миллионерами во время пандемии

Более пяти миллионов человек в мире, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году стали долларовыми миллионерами, передает BBC News.

Недвижимость в лондонском районе Кенсингтон Фото: Rudolf Tepfenhart, Reuters/Scanpix

Таким образом, число долларовых миллионеров в мире увеличилось за прошлый год на 5,2 млн и достигло 56,1 млн человек, сообщает BBC News со ссылкой на доклад, обнародованный банком Credit Suisse.