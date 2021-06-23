dv.ee • 23 июня 2021 в 8:12
Новости
Только для подписчиков
Финансы

5,2 млн человек в мире стали миллионерами во время пандемии

Более пяти миллионов человек в мире, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году стали долларовыми миллионерами, передает BBC News.

Недвижимость в лондонском районе Кенсингтон  Фото: Rudolf Tepfenhart, Reuters/Scanpix

Таким образом, число долларовых миллионеров в мире увеличилось за прошлый год на 5,2 млн и достигло 56,1 млн человек, сообщает BBC News со ссылкой на доклад, обнародованный банком Credit Suisse.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Финансы
    Личные Финансы
    Недвижимость
    Предпринимательство
    Экономика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи