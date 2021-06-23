Ryanair открывает новые маршруты из Хельсинки
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила об открытии с осени новых маршрутов из Финляндии в Великобританию и Центральную Европу, сообщает YLE.
С ноября нынешнего года Ryanair начнет полеты по восьми направлениям из Хельсинки - в Лондон, Париж, Милан, Брюссель, Ригу, Варшаву, Познань и Каунас.
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