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Ryanair открывает новые маршруты из Хельсинки

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила об открытии с осени новых маршрутов из Финляндии в Великобританию и Центральную Европу, сообщает YLE.

Фото: OLI SCARFF, AFP

С ноября нынешнего года Ryanair начнет полеты по восьми направлениям из Хельсинки - в Лондон, Париж, Милан, Брюссель, Ригу, Варшаву, Познань и Каунас.