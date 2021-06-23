dv.ee • 23 июня 2021 в 11:53
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Авиация

Ryanair открывает новые маршруты из Хельсинки

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила об открытии с осени новых маршрутов из Финляндии в Великобританию и Центральную Европу, сообщает YLE.

Фото: OLI SCARFF, AFP

С ноября нынешнего года Ryanair начнет полеты по восьми направлениям из Хельсинки - в Лондон, Париж, Милан, Брюссель, Ригу, Варшаву, Познань и Каунас.

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