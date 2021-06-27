dv.ee • 27 июня 2021 в 7:42
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Сельское хозяйство

Продавец комбайнов: банки тормозят развитие сельского хозяйства

Фото: Reuters/Scanpix

Руководство компании Baltic Agro Machinery, занимающейся продажей тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, считает, что самым большим препятствием для развития как сельскохозяйственного, так и лесного и строительного секторов в Эстонии являются банки, сообщает Äripäev.

В годовом отчете компании руководство Baltic Agro Machinery отмечает, что готовность банков финансировать сделки в сравнению с предыдущими годами значительно снизилась, тогда как время рассмотрения ходатайств увеличилось. Кроме того, несмотря на отрицательный уровень Euribor, интрессы, предлагаемые банками, выросли.

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