Турция начала строительство нового канала параллельно Босфору
В Турции началось началось строительство канала "Стамбул", который планируется проложить параллельно проливу Босфор от Черного до Мраморного моря, сообщает телеканал Al Jazeera.
Канала "Стамбул" пройдет параллельно проливу Босфор от Черного до Мраморного моря Фото: MURAD SEZER, Reuters/Scanpix
Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канал пройдет к западу от Стамбула, стоимость проекта оценивается в 15 млрд долларов, а сам процесс строительства займет шесть лет.
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