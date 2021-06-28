Проданный Тедером автобизнес увеличивает дивиденды

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Выручка от продаж автомобильного бизнеса Пеэтера Тийтсона, в прошлом году купившего долю в Al Mare Auto у Хиллара Тедера, сократилась на 13%, однако на прибылях компании это никак не сказалось. Кроме того, Тийтсон решил увеличить дивиденды, пишет Äripäev.

Согласно годовому отчету компании Al Mare Auto, которая занимается оптовыми продажами и развитием дилерской сети автопроизводителя Audi, ее выручка от продаж в 2020 году снизилась на 13,6% до 30,2 миллиона евро. При этом прибыль компании увеличилась почти на четверть, превысив 630 000 евро.