Определились все участники четвертьфинала Евро-2020
Накануне сборная Украины со счетом 2:1 обыграла сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии, в свою очередь, победила сборную Германии со счетом 2:0.
Футболисты сборной Украины после второго гола, забитого в ворота шведов Фото: ANDY BUCHANAN, Pool via REUTERS
Украинцы благодаря своей победе вышли в четвертьфинал Евро-2020 - впервые в истории независимой Украины.
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