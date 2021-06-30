dv.ee • 30 июня 2021 в 6:08
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Определились все участники четвертьфинала Евро-2020

Накануне сборная Украины со счетом 2:1 обыграла сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии, в свою очередь, победила сборную Германии со счетом 2:0.

Футболисты сборной Украины после второго гола, забитого в ворота шведов  Фото: ANDY BUCHANAN, Pool via REUTERS

Украинцы благодаря своей победе вышли в четвертьфинал Евро-2020 - впервые в истории независимой Украины.

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