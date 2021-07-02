Брэнсон хочет полететь в космос раньше Безоса
Британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон объявил, что намерен полететь в космос на собственном ракетоплане Unity 11 июля "или в самые ближайшие к этой дате дни", сообщает BBC News.
Таким образом, Брэнсон и его компания Virgin Galactic должны опередить основателя Amazon Джеффа Безоса, чей полет в космос на корабле New Shepard запланирован на 20 июля.
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