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Брэнсон хочет полететь в космос раньше Безоса

Британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон объявил, что намерен полететь в космос на собственном ракетоплане Unity 11 июля "или в самые ближайшие к этой дате дни", сообщает BBC News.

Джефф Безос (слева) и Ричард Брэнсон Фото: MANDEL NGAN, DON EMMERT, AFP

Таким образом, Брэнсон и его компания Virgin Galactic должны опередить основателя Amazon Джеффа Безоса, чей полет в космос на корабле New Shepard запланирован на 20 июля.