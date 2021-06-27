Брэнсон получил лицензию на коммерческие полеты в космос
Британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон получил необходимую лицензию для осуществления коммерческих полетов на космоплане компании Virgin Galactic, сообщает Daily Mail.
Разрешение было предоставлено Федеральным управлением гражданской авиации США. После объявления этой новости акции Virgin Galactic взлетели на 39%, информирует издание.
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