dv.ee • 27 июня 2021 в 11:49
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Брэнсон получил лицензию на коммерческие полеты в космос

Британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон получил необходимую лицензию для осуществления коммерческих полетов на космоплане компании Virgin Galactic, сообщает Daily Mail.

Вид на Землю с космоплана Unity  Фото: VIRGIN GALACTIC, Reuters/Scanpix

Разрешение было предоставлено Федеральным управлением гражданской авиации США. После объявления этой новости акции Virgin Galactic взлетели на 39%, информирует издание.

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