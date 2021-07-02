Nordica будет продавать билеты через собственную платформу
Авиакомпания Nordica собирается продавать билеты через собственную онлайн-платформу, используя свой международный код ND, сообщает ERR.
Ранее Nordica пользовалась кодом польской авиакомпании LOT, чьи самолеты также осуществляли большинство рейсов, а для заказа билетов клиенты перенаправлялись на сайт LOT.
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