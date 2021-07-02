Только для подписчиков

Nordica будет продавать билеты через собственную платформу

Авиакомпания Nordica собирается продавать билеты через собственную онлайн-платформу, используя свой международный код ND, сообщает ERR.

Фото: Mihkel Maripuu, Reuters/Scanpix

Ранее Nordica пользовалась кодом польской авиакомпании LOT, чьи самолеты также осуществляли большинство рейсов, а для заказа билетов клиенты перенаправлялись на сайт LOT.