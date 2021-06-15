Айвар Ыэпа • 15 июня 2021 в 7:07
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Авиация

СМИ: Nordica выходит на ирландский авиационный рынок

Самолет Nordica.  Фото: Nordica

Эстонская государственная авиакомпания может начать обслуживать местную ирландскую линию между Дублином и Керри, пишет Irish Times.

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