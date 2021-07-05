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SWISS начала полеты между Таллинном и Цюрихом

Входящая в Lufthansa Group швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) начала осуществлять прямые рейсы между Таллинном и Цюрихом.

Фото: DENIS BALIBOUSE, Reuters/Scanpix

Как сообщает пресс-служба Таллиннского аэропорта, поначалу полеты будут осуществляться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.