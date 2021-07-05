SWISS начала полеты между Таллинном и Цюрихом
Входящая в Lufthansa Group швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) начала осуществлять прямые рейсы между Таллинном и Цюрихом.
Как сообщает пресс-служба Таллиннского аэропорта, поначалу полеты будут осуществляться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме