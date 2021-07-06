Таави Аас – об убытках Nordica: могло быть и хуже

Таави Аас. Фото: Liis Treimann

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас остался доволен тем, что государственная авиакомпания Nordica завершила минувший год с меньшими убытками, чем ожидалось.

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На прошлой неделе ДВ писали о том, что убытки государственной авиакомпании утроились и составили 10,5 млн евро.

"Все мы знаем, что коронакризис сделал с экономикой, но особенно сильно он ударил по авиационному и туристическому секторам. Здесь по сути вопрос был в том, у кого ситуация сложилась менее плохой", - сказал Таави Аас, передает rus.err.ee.

Осенью 2020 года предприятие прогнозировало, что его годовой убыток составит 20 млн евро

По словам Ааса, роль Nordica заключается в обеспечении авиаперевозок – либо самостоятельно, либо благодаря своему присутствию на рынке мотивировать существующих конкурентов: "По мере того, как вирус отступает, мы можем увидеть, как это снова будет работать".