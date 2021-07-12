Apollo Group покупает сеть ресторанов Lido

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Эстонское предприятие развлекательной сферы Apollo Group покупает 51% акций известной латвийской сети ресторанов Lido, пишет rus.err.ee.

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Apollo покупает долю Lido у принадлежащего Ивару Венделину предприятия Mirrow Institute OÜ. Цена сделки, которая требует одобрения как эстонского, так и латвийского департаментов конкуренции, сторонами не разглашается.

Венделин, который также является акционером Apollo Group, назвал покупку стратегической и отметил логичность объединения Lido с существующими предприятиями Apollo.

В собственности основателя компании Гунарса Кирсонса останется 49% акций Lido.