Apollo Group покупает сеть ресторанов Lido
Эстонское предприятие развлекательной сферы Apollo Group покупает 51% акций известной латвийской сети ресторанов Lido, пишет rus.err.ee.
Apollo покупает долю Lido у принадлежащего Ивару Венделину предприятия Mirrow Institute OÜ. Цена сделки, которая требует одобрения как эстонского, так и латвийского департаментов конкуренции, сторонами не разглашается.
Венделин, который также является акционером Apollo Group, назвал покупку стратегической и отметил логичность объединения Lido с существующими предприятиями Apollo.
В собственности основателя компании Гунарса Кирсонса останется 49% акций Lido.