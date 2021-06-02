dv.ee • 2 июня 2021 в 13:50
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Эстонская компания выкупила 51% акций Lido

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

Владельцем 51% акций предприятия общественного питания АS Lido стала компания Treeland, принадлежащая эстонскому предпринимателю Ивару Венделину, пишет rus.err.ee.

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Учредитель и акционер Lido Гунарс Кирсонс и предприниматель Ивар Венделин видят дальнейшее расширение деятельности предприятия не только в Балтии, но и в Скандинавии и, возможно, в других странах Европы.

Ивар Венделин заявил, что всегда ценил бренд Lido как очень перспективный: "Надеюсь, я смогу внести вклад своими знаниями и опытом, чтобы Lido несло латышские ценности и за пределами Латвии".

Кирсонс будет работать в совете АS Lido. Правление предприятия остается в неизменном составе.

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