Европейский центральный банк призывает инвесторов готовиться к переменам

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Фото: Shutterstock

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард посоветовала инвесторам готовиться к переменам, так как 22 июля ЕЦБ планирует обозначить новые цели финансового стимулирования. Кроме того, Лагард дала понять, что в следующем году могут быть приняты новые меры для поддержки экономики стран еврозоны, пишет Bloomberg.