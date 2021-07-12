Европейский центральный банк призывает инвесторов готовиться к переменам
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард посоветовала инвесторам готовиться к переменам, так как 22 июля ЕЦБ планирует обозначить новые цели финансового стимулирования. Кроме того, Лагард дала понять, что в следующем году могут быть приняты новые меры для поддержки экономики стран еврозоны, пишет Bloomberg.
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