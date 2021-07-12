Владелец Toila Spa: работников найти невозможно, будем нанимать на Шри-Ланке

Отель Toila Spa. Фото: Shutterstock

По словам ида-вируского бизнесмена Сулева Реэло, который является одним из владельцев Toila Spa, отеля и паба Wironia в Йыхви и ряда других предприятий, несмотря на высокий уровень безработицы, найти достаточно людей для работы в сфере обслуживания стало исключительно сложно, потому что людям выгоднее жить на пособия, и с таким дефицитом рабочих рук он сталкивается впервые за 30 лет деловой карьеры, пишет rus.err.ee.

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По словам бизнесмена, хотя на учете в Кассе по безработице в Ида-Вирумаа стоят более 7300 человек, найти работников таким способом очень сложно: наиболее способные люди из турсектора во время кризиса уже нашли себе другую работу, а остальные предпочитают получать пособия или настаивают на увеличении зарплаты в полтора раза по сравнению с докризисным уровнем, чтобы выйти на работу.

"Когда слышат по телефону, что звонит какой-то работодатель, то бросают трубку или вообще отключают телефон. А кто посмелее, говорят прямо, что и не собираются выходить на работу, а резюме им приказала вывесить Касса по безработице, потому что иначе не получишь пособие", - сказал бизнесмен, добавив, что некоторые работники также выражают готовность работать только неофициально.

По словам Реэло, связанные с ним отели и предприятия общественного питания собираются нанимать поваров и массажистов на Шри-Ланке: у этих людей есть мотивация работать, потому что предлагаемая в Эстонии зарплата в шесть раз больше, чем на Шри-Ланке.