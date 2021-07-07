Дмитрий Фефилов • 8 июля 2021 в 4:56
Интервью
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Горячее лето Noorus Spa: новое руководство, конфликт с подрядчиком, восстановление после пандемии
В мае этого года российский миллиардер Андрей Катков, владелец известных ида-вируских гостиниц Noorus Spa Hotel и Noorus Spa Inn, был вынужден приехать в Эстонию, чтобы сменить управляющего отелями. С начала лета руководство этим бизнесом взял на себя бывший член совета Noorus OÜ и действующий начальник службы безопасности Силламяэского порта Дмитрий Антонов.
Руководство Noorus Spa взял на себя бывший член совета Noorus OÜ и действующий начальник службы безопасности Силламяэского порта Дмитрий Антонов. Фото: Частный архив
Одна из звучавших в прессе причин увольнения «со дня» бывшего руководителя отелей Филиппа Должкова – конфликт с подрядчиком, занимавшимся строительством аквапарка при Noorus Spa. По словам Антонова, дело было не только в проблемах со строительством.
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