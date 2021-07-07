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Горячее лето Noorus Spa: новое руководство, конфликт с подрядчиком, восстановление после пандемии

В мае этого года российский миллиардер Андрей Катков, владелец известных ида-вируских гостиниц Noorus Spa Hotel и Noorus Spa Inn, был вынужден приехать в Эстонию, чтобы сменить управляющего отелями. С начала лета руководство этим бизнесом взял на себя бывший член совета Noorus OÜ и действующий начальник службы безопасности Силламяэского порта Дмитрий Антонов.

Руководство Noorus Spa взял на себя бывший член совета Noorus OÜ и действующий начальник службы безопасности Силламяэского порта Дмитрий Антонов. Фото: Частный архив

Одна из звучавших в прессе причин увольнения «со дня» бывшего руководителя отелей Филиппа Должкова – конфликт с подрядчиком, занимавшимся строительством аквапарка при Noorus Spa. По словам Антонова, дело было не только в проблемах со строительством.