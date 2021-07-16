Только для подписчиков

Finnair отчиталась о значительных убытках за первое полугодие

Как сообщает YLE, ограничения на путешествия, вызванные пандемией коронавируса, серьезно повлияли на полугодовые финансовые результаты финской национальной авиакомпании Finnair.

Фото: imago stock&people, Reuters/Scanpix

Оборот Finnair в период с января по июнь 2021 года снизился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2020, передает YLE.