Страны ОПЕК+ вновь пытаются договориться о восстановлении добычи нефти
В воскресенье страны ОПЕК+ проводят очередную встречу, чтобы подтвердить договоренности о восстановлении добычи нефти, передает агентство Bloomberg.
Новая встреча может свидетельствовать о том, что ожесточенное противостояние между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами разрешено, сообщает Bloomberg.
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