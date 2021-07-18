dv.ee • 18 июля 2021 в 9:13
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Нефть

Страны ОПЕК+ вновь пытаются договориться о восстановлении добычи нефти

В воскресенье страны ОПЕК+ проводят очередную встречу, чтобы подтвердить договоренности о восстановлении добычи нефти, передает агентство Bloomberg.

Фото: WU HONG, EPA

Новая встреча может свидетельствовать о том, что ожесточенное противостояние между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами разрешено, сообщает Bloomberg.

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