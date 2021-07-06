Переговоры ОПЕК + об увеличении добычи нефти зашли в тупик
Страны ОПЕК+ отменили запланированные переговоры об увеличении добычи нефти. На фоне этой новости цена нефти марки Brent поднялась до максимального уровня с октября 2018 года, сообщает Reuters.
Заседание было отменено, после того как представители Объединенных Арабских Эмиратов отклонили предложенное восьмимесячное продление срока ограничения добычи.
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