Эстония занимает лидирующие позиции в мире по низкой стоимости аренды

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В среднем эстонцы тратят только 22,72% своих ежемесячных расходов на аренду, что делает нас восьмой страной в мире по этому показателю, пишет Rus.Postimees.

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Опрос, опубликованный порталом money.co.uk, показывает, что эстонцы находятся в гораздо лучшем положении, чем граждане многих других развитых стран, когда дело касается арендной платы.

Cогласно исследованию, средняя ежемесячная арендная плата за трехкомнатную недвижимость в Эстонии составляет около 620 евро, а средняя стоимость проживания - около 2107 евро в месяц. Таким образом, доля аренды в общих ежемесячных расходах в Эстонии составляет 22,72%, что дает восьмой результат среди развитых стран.

Среди развитых стран меньше всего тратят на аренду жители Саудовской Аравии (19,07%), греки (19,73%) и турки (20,11%). Жители Гонконга (50,25%), сингапурцы (47,08%) и катары (43,73%) больше всего тратят на аренду жилья в месяц, а жители Ирландии (37,22%) чаще всего снимают жилье.