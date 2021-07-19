Соучастники побега Карлоса Гона получили тюремные сроки
Суд в Токио приговорил соучастников побега бывшего генерального директора автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона к тюремному заключению, сообщает BBC News.
Ветерану американского спецназа Майклу Тейлору дали два года лишения свободы. Его сыну Питеру назначили срок в один год и восемь месяцев, информирует BBC News.
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