Соучастники побега Карлоса Гона получили тюремные сроки

Суд в Токио приговорил соучастников побега бывшего генерального директора автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона к тюремному заключению, сообщает BBC News.

Карлос Гон Фото: Hussein Malla, AP

Ветерану американского спецназа Майклу Тейлору дали два года лишения свободы. Его сыну Питеру назначили срок в один год и восемь месяцев, информирует BBC News.