В Таллинне открылась крупнейшая газовая заправка в регионе

В Таллинне открыли крупнейшую в регионе газовую заправочную станцию. Фото: Sergei Zjuganov

Предприятие Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) и Bioforce Infra OÜ во вторник открыли в Таллинне крупнейшую в регионе газовую заправочную станцию. На территории в 25 000 м² установлены 120 колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки сжатым газом 200 автобусов, которые уже курсируют по улицам столицы, сообщает пресс-служба TLT.