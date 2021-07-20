В Таллинне открылась крупнейшая газовая заправка в регионе
Предприятие Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) и Bioforce Infra OÜ во вторник открыли в Таллинне крупнейшую в регионе газовую заправочную станцию. На территории в 25 000 м² установлены 120 колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки сжатым газом 200 автобусов, которые уже курсируют по улицам столицы, сообщает пресс-служба TLT.
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