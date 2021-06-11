dv.ee • 11 июня 2021 в 5:51
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Транспорт

В 2023 году в Таллинне появятся электрические автобусы

Согласно планам TLT, летом 2023 года на улицах Таллинна появятся первые электрические рейсовые автобусы.

TLT испытала на улицах Таллинна уже несколько моделей электрических автобусов  Фото: KIK/Ove Mailda

"Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) поддержит проект TLT по приобретению 15 электрических автобусов и созданию необходимой инфраструктуры 2,6 млн евро, еще 6 млн евро выделит город Таллинн", - заявил руководитель компании Tallinna Linnatransport (TLT) Денис Бородич.

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