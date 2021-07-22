Анализ: экономика восстанавливается быстрее, чем после кризиса 2008 года

Главный экономист Luminor Тыну Пальм. Фото: Marko Mumm

Эстония справляется с пандемией на уровне лучших стран Европы, учитывая, что в последние месяцы экономика демонстрирует сильную тенденцию роста, обещая создание новых рабочих мест и рост доходов. Главный экономист Luminor Тыну Пальм объясняет, как выход из коронакризиса можно сравнить с экономическим кризисом 2008 года и чего можно ожидать от экономики.