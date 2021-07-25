Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"

Дональд Трамп. Фото: Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его одобрил, пишут РИА.Новости.

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"Я остановил его… а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.

Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет "покончено": "Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из России. Что это, черт возьми, такое?".

Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление о том, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока — 2".