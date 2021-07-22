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США и Германия договорились по поводу газопровода "Северный поток 2"

Власти США и Германии договорились о том, что строительство российского газопровода «Северный поток 2» может быть продолжено без введения американских санкций, сообщает агентство Reuters.

Строительство "Северного потока 2" планируется завершить в конце августа нынешнего года Фото: HANNIBAL HANSCHKE, Reuters/Scanpix

В рамках достигнутого соглашения Германия будет добиваться санкций против России, если Москва "продолжит агрессивные действия против Украины", информирует Reuters.