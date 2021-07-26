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Производство электроэнергии из сланца за 30 лет снизилось на 80%
По данным Департамента статистики, за последние 30 лет производство электроэнергии из горючего сланца в Эстонии сократилось более чем на 80% - до 2225 гигаватт-часов.
Если в 1991 году из горючего сланца в стране было произведено 12 325 гигаватт-часов электроэнергии, и доля сланца тогда составляла 84%, то в 2020 году производство электроэнергии из сланца упало до 2225 гигаватт-часов, что на 81,9% меньше уровня 1991 года.
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