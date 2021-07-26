26 июля 2021 в 10:18
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Энергетика

Производство электроэнергии из сланца за 30 лет снизилось на 80%

По данным Департамента статистики, за последние 30 лет производство электроэнергии из горючего сланца в Эстонии сократилось более чем на 80% - до 2225 гигаватт-часов.

Добыча сланца (иллюстративный снимок).  Фото: Вейко Тыкман

Если в 1991 году из горючего сланца в стране было произведено 12 325 гигаватт-часов электроэнергии, и доля сланца тогда составляла 84%, то в 2020 году производство электроэнергии из сланца упало до 2225 гигаватт-часов, что на 81,9% меньше уровня 1991 года.

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