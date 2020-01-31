Что же делать со сланцем?
В том, что сланцевая энергетика - это вчершний день, и от нее следует как можно быстрее отказаться, уверены далеко не все специалисты.
«Энергетика на грани выживания» - так назывался материал, опубликованный в ДВ десять с небольшим лет назад – в марте 2009 года. В нём специалисты высказывали свою оценку состояния эстонской энергетики и делились взглядами на её будущее.
Академик Анто Раукас, например, заметил, что возлагать надежды на возобновляемую энергию глупо, потому что, во-первых, её не хватит, а, во-вторых, она сама по себе очень дорогая. В то время, десять лет назад, над эстонской энергетикой навис «призрак 2016 года», грозивший прекращением производства электроэнергии в Эстонии в случае, если к этому времени не будут капитально реконструированы котлы Нарвских электростанций. Участники тогдашнего виртуального «круглого стола» в дальней перспективе видели строительство в Эстонии атомной электростанции. Сегодня перед эстонской энергетикой вызов ничуть не меньший, а, наверное, больший и тоже конкретно датированный 2030-2050 годами. И речь идёт уже не о реконструкции котлов, а о существовании сланцевой энергетики вообще в условиях победоносного движения к «климатической нейтральности».
Мы публикуем точку зрения одного из участников разговора об энергетике на страницах ДВ десятилетней давности, председателя правления Paekivitoodete Tehase OÜ, инженера-энергетика Владимира Либмана и мнение главы AS Eesti Energia Хандо Суттера, подготовленное им для газеты Äripäev.
Без сланцевой энергетики нам никак
Владимир Либман, председатель правления Paekivitoodete Tehase OÜ, инженер-энергетик
В нулевых годах замаячила т.н. «ситуация 2016 года». Ситуация сейчас намного хуже. Тогда хватило ума заняться строительством электростанции Аувере. Плохо, что по каким-то причинам в строители выбрали французскую фирму. По техническим причинам электростанция до сих пор так и не выведена на проектную мощность. А люди, которые отвечают за энергетику в Эстонии, вместо того, чтобы искать альтернативу, почему-то вбухали бешеные деньги в штат Юта, где они благополучно пропали.
Когда полгода назад поднялась невероятная шумиха по поводу того, что надо всё позакрывать, у меня возник вопрос – а прежде вы об этом не подозревали? А если подозревали, то почему не шевелились? Уповали на зелёную энергию? Но зелёным электричеством должны заниматься частные компании с минимальной государственной поддержкой. Почему? Когда Юхан Партс, будучи министром экономики, заикнулся о том, что надо бы снизить выплачиваемые на зелёную энергию госдотации, зелёные подняли крик: мы в таком случае тогда пропадём, у нас всего 40% рентабельности! О чём это они? 40% рентабельности - это невероятно хорошо, в промышленности обычно говорят о 10% рентабельности! Да они гениальные люди! Строить с большой госпомощью и потом снимать 40-процентные сливки! Действительно, надо быть дураком, чтобы не брать, когда тебе дают!
Более рискованные проекты – сланцевое масло, потому что его цена зависит от цены нефти, а у нефти сегодня одна цена, а завтра другая. Мы ведь это проходили, когда упала цена, встали заводы сланцевого масла даже концерна VKG, хотя они-то как раз продумали очень хорошую и правильную схему - построили свою шахту, когда Еesti Еnergia не захотела продавать им сланец. Только это тоже должен быть частный бизнес.
За прошедшие с нашего прошлого разговора десять лет велись очень важные разработки, американцы вели, и очень серьёзные фирмы этим занимались. Я говорю о технологии улавливания СО2, которая была успешно разработана. Пока она дорогая, но все технологии со временем дешевеют.
Итак, вопрос об улавливании решён. Вопрос, которым занимаются у нас Шогеновы, а они геологи, заключается в том, где и как хранить уловленный СО2. Хранить можно на определённой глубине, не менее 600 м, и на определённых условиях. Если им дать деньги, то на завершение исследований уйдёт 2-3 года. В общей сложности, вместе с подготовительными работами - 5-7 лет. В результате мы сможем использовать сланец в качестве топлива, ничего не нарушая, потому что СО2 больше влиять не будет. С помощью уже существующего оборудования улавливается почти 100% углекислого газа. К этому времени мы рассинхронизируемся с российскими сетями, которые на сегодня делают нас неконкурентоспособными своей низкой ценой – потому что они ведь не платят за СО2. Мы остаёмся в чисто европейском энергетическом кольце, где цена будет расти.
Итак, надо продержатся 5-7 лет, а потом у нас на два-три десятилетия обеспечена экологически и климатически нейтральная конкурентоспособная сланцевая энергетика. И это только за счёт уже существующих шахт. А запасы сланца в Эстонии намного больше. Есть огромное, причём высококалорийное тапаское месторождение сланцев. Т.е. сланца хватит внукам и правнукам. Он залегает на большей глубине, потому начали не с него, а с Кохтла-Ярве. А самое главное, что над этими сланцами – ещё и фосфориты, которые при сегодняшней технологии шахтной добычи никакого вреда окружающей среде не наносят. Добывая и продавая фосфориты, мы можем стать богатыми как арабские шейхи, качающие из песка нефть.
Что, на мой взгляд, надо сегодня делать? Повторю, немедленно вложить средства в завершение исследований, убедиться, что есть места хранения СО2, уточнить стоимость системы сбора СО2, инвестировать в строительство всей системы, включая трубопроводы, и через 5-7 лет мы можем снова стать экспортёрами электроэнергии без всяких выбросов СО2.
А полное замещение зелёной энергией – это блеф, за которым стоят огромные деньги. Некоторое время назад на BLRT изготавливали для немецкой компании платформы для установки на них ветряных генераторов в Северном море (кстати, это, пожалуй, единственное место, где ветряная энергия себя может окупить). Платформы делались из металла толщиной 80 мм. Я такого прежде своими глазами не видел! Сегодня машиностроители, прежде всего немецкие и британские, получили на 20 лет вперёд самые лакомые заказы, став «зелёным лобби» и используя искренне верящих в свою миссию зелёных. Кстати, а сколько будет потреблять «обычной» энергии, с выбросами, производство всего этого, кстати, сложного оборудования для зелёной энергетики?
Промышленно развитую страну зелёной энергией обеспечить невозможно. Правительство приняло решение на несколько лет сохранить сланцевую энергетику в размере 50%. Этого мало, надо бы 70%, потому что этого на зимние пики может не хватить. Но мы должны, отказавшись пока от экспорта, обеспечить снабжение нашей страны собственным электричеством, не импортируя его. Это решит и социальную проблему.
Я считаю, что на сегодняшний день (подчёркиваю – на сегодняшний!) альтернативы сланцевой энергетике у нас нет. В обозримом будущем альтернативой может стать только атомная энергетика. Бояться её не надо, но надо очень внимательно и тщательно готовиться. Надо готовить кадры, обкатывать их на серьёзных АЭС. Нам ведь нужны практики с опытом 5-10-летней работы на АЭС на определённых руководящихся должностях. Этим должно заниматься государство.
И ещё я бы восстановил отдельное от Eesti Energia предприятие, аналогичное Eesti Põlevkivi, которое занималось бы добычей сланца и занялось бы фосфоритами. Никакого вреда от этого не будет. Европа и мир сейчас задыхаются от нехватки удобрений. Миру грозит не столько климатическая катастрофа, сколько реальная угроза голода. И мы, имея фосфориты, не должны сидеть, словно собака на сене, имея возможность комплексно решать энергетическую проблему, социальную проблему и продавать на экспорт дорожающие фосфориты.
18,62метрической тонны на душу населения составили выбросы CO2 в Эстонии в 2018 году. Эстония входит в ТОП 10 стран по выбросам СО2 на душу населения, занимая в списке 8-е место. Источник: WORLD DATA ATLAS, knoema.com
Сланцевая промышленность не мешает достижению климатических целей
Хандо Суттер, председатель правления Eesti Energia
Наряду с достижением целей климатической нейтральности важнейшим вызовом для Эстонии является сохранение промышленности и укрепление её конкурентоспособности, поскольку, если мы потеряем промышленность, то неизбежно обеднеет и общество.
Концерн Eesti Energia сократил в минувшем году выбросы углекислого газа в атмосферу по сравнению с 2018 годом на 50% и утроил производство энергии из возобновляемых источников. Планы развития предприятия не препятствуют выполнению поставленных Эстонией перед собой амбициозных климатических целей.
В течение последнего десятилетия Эстония демонстрировала одни из наиболее высоких в ЕС темпов увеличения доли возобновляемой энергии и снижения эмиссии углекислого газа. Если Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС снизили бы к 2030 году выбросы примерно на 55%, то Эстония поставила перед собой цель сократить их на 70%. На сегодняшний день по сравнению с 1990 годом Эстония снизила эмиссию углекислого газа уже примерно на 65%. Аналогичный средний показатель по ЕС в три раза меньше.
Еврокомиссия намерена в рамках климатической политики достичь к 2050 году климатической нейтральности. Эту цель можно поставить на службу эстонской экономике. Однако при этом надо следить за тем, чтобы не пострадала местная промышленность и её конкурентоспособность. Для этого любую инвестицию следует анализировать с точки зрения экологии, экономичности и безопасности, предпочитая местные ресурсы и компетенцию, чтобы как можно больше стоимости оставалось в Эстонии. Энергетический сектор годами был основой экономики Эстонии, и если мы хотим, чтобы так оставалось бы и в будущем, нам надо как можно скорее сформировать наши планы.
Концерн Eesti Energia планирует инвестиции как в расширение производства и предварительного рафинирования жидкого топлива из сланца, так и в новые мощности производства возобновляемой энергии. В сланцевой промышленности не надо усматривать препятствие для достижения климатических целей, поставленных государством. Прямое сжигание сланца для производства электричества сократилось за год уже на 50% и сократится ещё в связи с закрытием старых производственных мощностей и ростом цены СО2.
Поскольку глобальный спрос на нефтепродукты растёт, то и производство сланцевого масла останется, очевидно, конкурентоспособным в течение пары следующих десятилетий. Поэтому всячески целесообразно производить качественное жидкое топливо, тем более, что у Эстонии есть соответствующая компетенция. При наличии завода предварительного рафинирования мы сможем продавать сланцевое масло дороже, чем сейчас, и на большем рынке. Зарабатывание денег продажей сланцевого масла позволит увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику – как это сделала за свои нефтедоллары, например, Норвегия. При этом имеющая реноме «зелёной страны», но являющаяся одновременно крупнейшим в Европе производителем нефти, Норвегия совсем недавно начала эксплуатацию нового и самого большого месторождения нефти в Северном море «Йохан Свердруп», которое будет действовать следующие 50 лет.
Enefit Green, предприятие Eesti Energia по возобновляемой энергии, планирует построить в Эстонии новые парки ветряков как на суше, так и в море. Хотя инвестиционная среда в энергетике была в последние годы неблагоприятной из-за больших оборонных и природоохранных ограничений, очень высоких сетевых затрат, распространения психологии «только не на моём дворе», а также из-за «засоряющего» рынок российского электричества, радует то обстоятельство, что государство намерено найти решение большинства проблем.
В прошлом году мы объявили о намерении создать новые ветропарки в Ристи и на исчерпанных торфяных полях в Тоотси. Концерн развивает и два морских ветряных парка. Мы планируем также в ближайшие годы многократно увеличить производство солнечной энергии. На этот толкают как растущий интерес клиентов, так и усовершенствование технологии.