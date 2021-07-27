dv.ee • 27 июля 2021 в 12:51
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ИТ

Чистая прибыль Burfa в прошлом году составила почти 80 млн евро

Согласно отчёту за 2020 год, консолидированные активы Burfa Capital OÜ, материнской компании эстонской группы ИТ-предприятий Burfa, увеличились до 195,6 миллиона евро, тогда как чистая прибыль концерна Burfa достигла 79,9 миллиона евро, говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

Совладелец Burfa Capital OÜ Иван Турыгин и директор отдела контроля производства Burfa Tech OÜ Виталий Павлов.  Фото: Burfa

По словам акционера и генерального директора Burfa Ивана Турыгина, на результаты концерна в 2020 году в значительной степени повлиял быстрый рост стоимости криптовалют.

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