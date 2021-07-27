dv.ee • 27 июля 2021 в 11:13
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Транспорт

Еврокомиссия поддержала Lux Express в споре о бесплатном проезде

Иллюстративное фото.   Фото: LIIS TREIMANN

Закон об общественном транспорте Эстонии обязывает автобусные компании перевозить людей с ограниченными возможностями и дошкольников бесплатно, без государственной компенсации. По оценке Европейской комиссии, данное требование противоречит европейскому законодательству, пишет Äripäev.

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