Еврокомиссия поддержала Lux Express в споре о бесплатном проезде
Закон об общественном транспорте Эстонии обязывает автобусные компании перевозить людей с ограниченными возможностями и дошкольников бесплатно, без государственной компенсации. По оценке Европейской комиссии, данное требование противоречит европейскому законодательству, пишет Äripäev.
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