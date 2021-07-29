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Samsung отказывается от выпуска смартфонов Galaxy Note

Южнокорейская компания Samsung Electronics сворачивает производство смартфонов Galaxy Note - на смену им приходят складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, сообщает Independent.

Телефоны линейки Galaxy Note (иллюстративное фото) Фото: Eduardo Munoz, Reuters/Scanpix

"Вместо того чтобы в этом году представить новый Galaxy Note, мы расширим полюбившиеся функции Note на большее количество устройств Samsung Galaxy",— цитирует британское издание заявление главы мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро.