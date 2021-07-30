dv.ee • 30 июля 2021 в 5:22
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Центры вакцинации в Таллинне завершат работу с наступлением осени

Как сообщает ERR, центры вакцинации в Таллинне скоро завершат свою работу, поскольку заканчивается срок действия договоров с владельцами зданий.

Вакцинация (иллюстративное фото)  Фото: Лийз Трейманн

Как заявила советник министерства социальных дел Геа Отса, центры вакцинации в столице были открыты для того, чтобы в летние месяцы вакцинировать максимальное количество местных жителей, информирует ERR.

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