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Центры вакцинации в Таллинне завершат работу с наступлением осени

Как сообщает ERR, центры вакцинации в Таллинне скоро завершат свою работу, поскольку заканчивается срок действия договоров с владельцами зданий.

Вакцинация (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

Как заявила советник министерства социальных дел Геа Отса, центры вакцинации в столице были открыты для того, чтобы в летние месяцы вакцинировать максимальное количество местных жителей, информирует ERR.