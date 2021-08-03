dv.ee • 3 августа 2021 в 12:10
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МИД России объявил о высылке еще одного эстонского дипломата

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в российский МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с объявлением персоной нон грата российского дипломата. Российские власти также приняли решение о высылке из страны еще одного эстонского дипломата.

Здание российского министерства иностранных дел Москве (иллюстративное фото)  Фото: Valery Sharifulin, TASS

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел России, это решение было принято "на основе принципа взаимности".

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