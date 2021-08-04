dv.ee • 4 августа 2021 в 5:35
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Европейский Союз

ЕС начал выплаты странам-членам из фонда восстановления экономики

Евросоюз начал выплаты странам-членам из фонда восстановления экономики Next Generation EU, общий объем которого превышает 800 млрд евро, сообщает ERR.

Флаги ЕС (иллюстративное фото)  Фото: Yves Herman, Reuters/Scanpix

Первыми деньги фонда Next Generation EU получили правительства Люксембурга, Бельгии и Португалии - по 12,1 млн, 770 млн и 2,2 млрд евро соответственно, передает ERR.

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