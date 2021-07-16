Климатический пакет ЕC: нас ждут радикальные и болезненные перемены

Руководство Еврокомиссии (в центре - председатель Урсула фон дер Ляйен) представляет новую амбициозную климатическую программу ЕС Фото: Reuters/Scanpix

Обнародованный Европейской комиссией план "Fit for 55", предусматривающий к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов на 55%, призывает не только к введению новых квот, лимитов на выбросы и активным инвестициям в инновации, но и (что немаловажно!) к соблюдению принципов социальной справедливости, дабы в ходе зеленого перехода не пострадали беднейшие слои населения и малый бизнес.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее заместитель Франс Тиммерманс, курирующий климатическую политику ЕС, считают, что представленная на этой неделе подробная программа по сокращению вредных выбросов в атмосферу изменит повседневную жизнь граждан ЕС радикально, в чем-то даже болезненно.