Кристель Хярма • Аллан Раявеэ • dv.ee • 16 июля 2021 в 3:00
Эпицентр
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Климатический пакет ЕC: нас ждут радикальные и болезненные перемены
Руководство Еврокомиссии (в центре - председатель Урсула фон дер Ляйен) представляет новую амбициозную климатическую программу ЕС Фото: Reuters/Scanpix
Обнародованный Европейской комиссией план "Fit for 55", предусматривающий к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов на 55%, призывает не только к введению новых квот, лимитов на выбросы и активным инвестициям в инновации, но и (что немаловажно!) к соблюдению принципов социальной справедливости, дабы в ходе зеленого перехода не пострадали беднейшие слои населения и малый бизнес.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее заместитель Франс Тиммерманс, курирующий климатическую политику ЕС, считают, что представленная на этой неделе подробная программа по сокращению вредных выбросов в атмосферу изменит повседневную жизнь граждан ЕС радикально, в чем-то даже болезненно.
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