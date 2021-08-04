Только для подписчиков

Захваченному в Оманском заливе танкеру приказано идти в Иран

В Оманском заливе у берегов ОАЭ захвачен танкер Asphalt Princess, ему приказано направляться к берегам Ирана, сообщает BBC News.

Танкер в Оманском заливе (иллюстративное фото) Фото: GIUSEPPE CACACE, AFP

Танкер Asphalt Princess, который следовал под панамским флагом в сторону Ормузского пролива, захватила группа вооруженных людей, в составе которой может быть до 9 человек, передает BBC News.