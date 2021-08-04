Захваченному в Оманском заливе танкеру приказано идти в Иран
В Оманском заливе у берегов ОАЭ захвачен танкер Asphalt Princess, ему приказано направляться к берегам Ирана, сообщает BBC News.
Танкер Asphalt Princess, который следовал под панамским флагом в сторону Ормузского пролива, захватила группа вооруженных людей, в составе которой может быть до 9 человек, передает BBC News.
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