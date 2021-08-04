dv.ee • 4 августа 2021 в 5:56
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Захваченному в Оманском заливе танкеру приказано идти в Иран

В Оманском заливе у берегов ОАЭ захвачен танкер Asphalt Princess, ему приказано направляться к берегам Ирана, сообщает BBC News.

Танкер в Оманском заливе (иллюстративное фото)  Фото: GIUSEPPE CACACE, AFP

Танкер Asphalt Princess, который следовал под панамским флагом в сторону Ормузского пролива, захватила группа вооруженных людей, в составе которой может быть до 9 человек, передает BBC News.

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