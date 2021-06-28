Нефть марки Brent превысила $76

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Стоимость нефти Brent продолжает расти. За неделю цена выросла на 3,93%, до $76,11.

Как пишет издание Ragnum, рост нефти усилился из-за приостановки переговоров по ядерной сделке между США и Ираном на фоне победы Эбрахима Раиси на выборах президента Ирана.

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Дополнительную поддержку нефтяной рынок получал от ослабления доллара США.

28 июня на торгах в Азии нефть марки Brent стоила $76 за баррель и держит путь к уровню $80 за баррель.

По оценке специалистов, стоимость нефти марки Brent в 2021 году не опустится ниже 68 долларов за баррель, сообщает Lenta. Несмотря на более низкий по сравнению с уровнем до пандемии коронавируса спрос на топливо, потребность мировой экономики в нем продолжает восстанавливаться. Происходит это на фоне существенных ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

В настоящий момент на мировой рынке сложился дефицит нефти в размере примерно 1,1 миллиона баррелей в сутки, что создает предпосылки для дальнейшего роста цен.