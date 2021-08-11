Число работающих в Риге таксистов резко сократилось

В Риге из-за пандемии резко сократилось число таксистов: за последний год из различных таксофирм уволилось около тысячи водителей, сообщает портал Telegraf.lv.

Старая Рига (иллюстративное фото) Фото: UWE ZUCCHI, EPA

По словам главы компании Rīgas Taksometru parks Каспара Муйжниекса, еще в 2018 году на предприятии работало около 300 таксистов, а сегодня лишь 40, информирует Telegraf.lv.

Региональный руководитель платформы Bolt в Латвии Карлис Кезберис рассказал о том, что с августа прошлого года с компанией перестали сотрудничать около 20% водителей такси.

В настоящее время под брендом Bolt в Латвии работает всего около 200 таксистов.

Как отмечает Кезберис, что основной причиной массового ухода таксистов стали введенные властями коронавирусные ограничения и повсеместное распространение удаленной работы из дома.

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Доходы рижских таксистов в пандемию существенно сократились, и люди начали переключаться на другие способы заработка, включая доставку еды, поясняет Карлис Кезберис.

С ослаблением органичений спрос на услуги таксоизвоза в Латвии вновь увеличился, однако уволившиеся с работы водители возвращаться не спешат.

По его словам, в настоящее время в Риге наблюдается нехватка такси, клиентам часто приходится ждать дольше обычного и соглашаться с более высокой стоимостью поездки.