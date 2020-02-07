Водителей Bolt и Wolt хотят обязать знать эстонский язык

Фото: Лийз Трейманн

На сегодняшний день фирмы по найму рабочей силы, а также каршеригновые компании не отвечают за то, чтобы их работники знали эстонский язык. Языковая инспекция считает, что это неправильно и внесла предложения по исправлению ситуации.

Работники, которые имеют непосредственное отношение к клиенту, должны, в соответствии с Законом о языке и Законом о защите потребителей в достаточной степени владеть эстонским языком. Для курьеров это, в соответствии с законом, уровень A2, в то время как для таксистов и продавцов - B1, пишет Postimees.

«Однако в последние несколько лет на рынке труда появилось большое количество компаний по найму рабочей силы, которые сдают своих сотрудников в аренду и являются им работодателем. Мы не можем привлечь иностранную компанию к ответственности за то, что происходит с ее сотрудником в Эстонии», - пояснил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар. Томуск.

Почти та же история - с водителями такси, работающими через мобильные приложения. По словам Томуска, требование о языке для водителей такси в Законе об общественном транспорте было отменено в 2016 году, что означает, что водитель может начать оказывать услуги такси, не зная эстонского языка.

Языковая инспекция предложила Министерству образования и науки дополнить это правительственное постановление требованием о том, чтобы тот же работодатель, который отвечает за знание эстонского языка у обслуживающего персонала, находящегося у него на зарплате, также отвечал за знание эстонского языка арендуемыми работниками, выполняющими ту же работу, что и собственный персонал.

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