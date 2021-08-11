Только для подписчиков

Хакеры похитили криптоактивы на сумму свыше 600 млн долларов

Блокчейн-платформа Poly Network сообщила о том, что хакеры взломали ее систему и вывели с кошельков клиентов свыше 600 миллионов долларов в различных криптовалютах, сообщает BBC News.

Криптовалюты (иллюстративное фото) Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix

Эксперты отмечают, что это один из крупнейших взломов подобного рода в истории децентрализованных финансовых сервисов, пишет BBC News.