Хакеры похитили криптоактивы на сумму свыше 600 млн долларов
Блокчейн-платформа Poly Network сообщила о том, что хакеры взломали ее систему и вывели с кошельков клиентов свыше 600 миллионов долларов в различных криптовалютах, сообщает BBC News.
Эксперты отмечают, что это один из крупнейших взломов подобного рода в истории децентрализованных финансовых сервисов, пишет BBC News.
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