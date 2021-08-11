dv.ee • 11 августа 2021 в 6:08
Новости
Только для подписчиков
Крипто

Хакеры похитили криптоактивы на сумму свыше 600 млн долларов

Блокчейн-платформа Poly Network сообщила о том, что хакеры взломали ее систему и вывели с кошельков клиентов свыше 600 миллионов долларов в различных криптовалютах, сообщает BBC News.

Криптовалюты (иллюстративное фото)  Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix

Эксперты отмечают, что это один из крупнейших взломов подобного рода в истории децентрализованных финансовых сервисов, пишет BBC News.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Крипто
    Преступность
    Биржа
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи