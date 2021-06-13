dv.ee • 13 июня 2021 в 10:19
Новости
Только для подписчиков
Кибербезопасность

Хакеры взломали базы данных McDonald's в нескольких странах

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о том, что хакеры получили доступ к информации о сотрудниках и клиентах компании в нескольких странах мира, передает BBC News.

Фото: JUSTIN LANE, EPA

В частности, в США были украдены данные о сотрудниках, партнерах и ресторанах.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Кибербезопасность
    Преступность
    Предпринимательство
    Экономика
    Биржа
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи