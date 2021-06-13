Только для подписчиков

Хакеры взломали базы данных McDonald's в нескольких странах

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о том, что хакеры получили доступ к информации о сотрудниках и клиентах компании в нескольких странах мира, передает BBC News.

Фото: JUSTIN LANE, EPA

В частности, в США были украдены данные о сотрудниках, партнерах и ресторанах.