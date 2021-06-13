Хакеры взломали базы данных McDonald's в нескольких странах
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о том, что хакеры получили доступ к информации о сотрудниках и клиентах компании в нескольких странах мира, передает BBC News.
В частности, в США были украдены данные о сотрудниках, партнерах и ресторанах.
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