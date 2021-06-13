Мошенники применяют новые методы отмывания денег
В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).
Эксперты бюро констатируют, что мошенники для достижения своих целей все чаще используют криптоактивы, счета VIBAN (Virtual IBAN, виртуальный счет) и краудфандинговые платформы.
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