Мошенники применяют новые методы отмывания денег

В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).

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Эксперты бюро констатируют, что мошенники для достижения своих целей все чаще используют криптоактивы, счета VIBAN (Virtual IBAN, виртуальный счет) и краудфандинговые платформы.