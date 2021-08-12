МВД получит 1,6 млн евро на борьбу с нелегальной иммиграцией

Правительство приняло решение выделить Министерству внутренних дел дополнительные 1,6 млн евро "на предотвращение нелегальной иммиграции", передает ERR.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани Фото: Андрас Кралла

Как отметил министр внутренних дел Кристиан Яани, миграционную нагрузку на Эстонию сегодня нельзя назвать высокой, однако, по его словам, проблема с каждым днем становится все более актуальной, пишет ERR.