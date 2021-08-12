dv.ee • 12 августа 2021 в 14:12
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МВД получит 1,6 млн евро на борьбу с нелегальной иммиграцией

Правительство приняло решение выделить Министерству внутренних дел дополнительные 1,6 млн евро "на предотвращение нелегальной иммиграции", передает ERR.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани  Фото: Андрас Кралла

Как отметил министр внутренних дел Кристиан Яани, миграционную нагрузку на Эстонию сегодня нельзя назвать высокой, однако, по его словам, проблема с каждым днем становится все более актуальной, пишет ERR.

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