МВД получит 1,6 млн евро на борьбу с нелегальной иммиграцией
Правительство приняло решение выделить Министерству внутренних дел дополнительные 1,6 млн евро "на предотвращение нелегальной иммиграции", передает ERR.
Как отметил министр внутренних дел Кристиан Яани, миграционную нагрузку на Эстонию сегодня нельзя назвать высокой, однако, по его словам, проблема с каждым днем становится все более актуальной, пишет ERR.
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